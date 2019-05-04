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ABD: Çin, 1 milyondan fazla Müslümanı toplama kamplarında tutuyor

04 Mayıs 2019, Cumartesi 15:11
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çin'i 1 milyondan fazla Müslüman azınlığı toplama kamplarına koymakla suçladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nda Asya politikalarını idare eden Randal Schiver'ın basın toplantısında sarf ettiği sözler şu ana kadar ABD yönetiminde Çin'in Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı asimilasyon uygulamasına verilen en sert tepki olarak yorumlandı.

Çin'in askeri varlığıyla ilgili yorumlar yaparken Schriver " [Çin] Komunist Partisi güvenlik güçlerini kullanarak Çinli Müslümanları zorla toplama kamplarına hapsediyor" ifadelerini kullanarak bu kamplardaki tutuklu sayısının 3 milyona yaklaşmış olabileceğini de belirtti.

'Toplama kampı uygun bir tanım'

Bir gazetecinin normalde Nazi Almanyası ile eşleştirilen toplama kampı ifadesini neden kullandığını sorması üzerine Schriver şartlar göz önüne alındığında bu tanımlamanın uygun olduğunu savundu.

Schriver "10 milyon nüfuslu bir toplulukta tutukluların sayısının anladığımız kadarıyla en az 1 milyon fakat büyük ihtimalle 3 milyona yakın bir sayıya ulaşınca, ki bu topluluğun önemli bir kısmı anlamına geliyor, oradaki yaşananları, Çin hükümetinin oradaki amacını göz önüne alınca ve Çin'in bizzat kendi açıklamalarını dinleyince, bence bu gayet uygun bir tanım," sözlerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise perşembe günü yeniden eğitim kampları ifadesini kullanmış ve buradaki aktivitelerin 1930lardan kalma uygulamaları hatırlattığını vurgulamıştı.

ABD yönetimi Uygur ve diğer Müslüman azınlıkların yoğun olarak yaşadığı özerk Sincan bölgesindeki Çinli yöneticilere yaptırım uygulama kararını değerlendirdiğini duyurmuştu. Çin de herhangi bir yaptırıma doğru orantılı olarak karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Sincan bölgesi valisi toplama kampı benzetmesine doğrudan karşı çıkmış bunların yatılı okuldan farksız olduğunu belirtmişti.

ABD yetkilileri Çin Müslüman azınlığın çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek ve ebeveynlerin çocuklarını Uygur isimleri vermek gibi dini ve kültürel uygulamalarını suç kapsamına aldığını açıklamıştı.

Bağımsız akademisyen ve gazeteciler de bölgedeki sıkı güvenlik ve DNA toplama uygulamalarını belgelemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, Uygur, Sincan, Müslüman, zulüm
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