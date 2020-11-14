ABD'de 2 eyalette daha seçim sonuçları netleşti

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Joe Biden, Georgia'daki oyların yüzde 49,52'sini alarak bu eyalette seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,23'te kaldı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege yazdırarak toplamda 306 delegeye ulaştı.

ABD'nin görevdeki Başkanı Donald Trump ise, Kuzey Carolina'daki oyların yüzde 50'sini alarak bu eyalette seçimleri kazanan taraf oldu. Demokrat aday Joe Biden'ın oy oranı ise 48,6'da kaldı. Bu sonuçla Trump, burada Biden'ı geride bırakarak hanesine 15 delege daha yazdırdı. Mevcut genel tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak aradaki farkı açarken, Trump 232 delegede kaldı. Biden, Pennsylvania eyaletinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanarak ABD'nin yeni Başkanı olmayı garantilemişti. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. Euronews Türkçe

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