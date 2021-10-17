ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

Aşılar, kullanılmayınca ve son kullanma ta- rihi geçince çöpe atılmak zorunda kalıyor. Dünyada çok sayıda ülke yeterli sayıda Covid-19 aşısına erişemezken ABD’de milyonlarca dozun çöpe gittiği tesbit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD’de Mart ve Eylül ayları arasında 15 milyon doz Covid aşısı çöpe gitti. Başka bir araştırmada da Aralık ve Temmuz ayları arasında 1 milyon dozun 10 eyalette çöpe atıldığı tesbit edildi. Çöpe giden aşıların çoğunu eczanelerden çıktığı belirtildi. ABD’de kullanılmayan aşıların 7.6 milyonunun dört büyük eczane zincirinden çıktığı tesbit edildi. ABD’de kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde mil- yonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Covid aşısı olabildiğini göstermişti.

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