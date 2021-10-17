"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

17 Ekim 2021, Pazar 19:26
Aşılar, kullanılmayınca ve son kullanma ta- rihi geçince çöpe atılmak zorunda kalıyor. Dünyada çok sayıda ülke yeterli sayıda Covid-19 aşısına erişemezken ABD’de milyonlarca dozun çöpe gittiği tesbit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD’de Mart ve Eylül ayları arasında 15 milyon doz Covid aşısı çöpe gitti. Başka bir araştırmada da Aralık ve Temmuz ayları arasında 1 milyon dozun 10 eyalette çöpe atıldığı tesbit edildi. Çöpe giden aşıların çoğunu eczanelerden çıktığı belirtildi. ABD’de kullanılmayan aşıların 7.6 milyonunun dört büyük eczane zincirinden çıktığı tesbit edildi. ABD’de kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde mil- yonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Covid aşısı olabildiğini göstermişti.

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

    Dünya enerji krizyle karşı karşıya

    Kabe’nin etrafındaki bariyerler kalktı

    Marmara Denizi de ısınıyor

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Konut fiyatlarındaki artışlar sebebiyle ''kiralama'' daha çok öne çıkacak

    Olimpiyat Komitesi: Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrinden endişeliyiz

    İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist, Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildi

    Vale ve taksilere yönelik yurt genelinde denetim yapıldı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

    Dualar adalet, barış ve huzur için

    Askerî öğrenci dâvâlarında derin sessizlik

    Yine faiz bütçesi

    Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî tam kapasite açılacak

    Gıda israfına karşı yapılacak çok şey var

    Türkiye'de 28 bin 537 yeni vaka daha

    'Bahçeli ile istişare sonrası istifa etmiş'

    Sudan'da binlerce kişiden orduya 'yönetime el koy' çağrısı

    Marmara Denizi küresel ısınmaya bağlı olarak ısınıyor

    Eski İran Merkez Bankası Başkanı'na 10 yıl hapis cezası verildi

    En Çok Okunanlar

    Said YÜKSEKDAĞ

    Bu gece ne şerefli bir gece
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nebevî tasarruf ve Risale-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adaylara profilden bakmanın ön şartı
    Genel

    Dualar adalet, barış ve huzur için
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Milliyetçi ve dinci bir Kemalizm
    Adnan NACİR

    Mini mini zamlar gelmişti...
    Orhan Ali YILMAZ

    “Mihenge” vurmak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.