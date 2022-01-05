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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD’de federal mahkeme, Mississipi'de cami inşasına izin verdi

05 Ocak 2022, Çarşamba 19:00
ABD’de federal mahkeme, Mississipi eyaletindeki Horn Lake ilçesi yönetiminin, şehirde cami inşa edilmesine izin vermesini kararlaştırdı.

Federal Yargıç Michael P. Mills, DeSoto County şehrine bağlı Horn Lake’te cami inşa etmek isteyen ancak talepleri ilçe yönetimince reddedilince “dinî ayrımcılık” şikâyetiyle mahkemeye başvuran 2 Müslüman’ın lehine karar verdi. Şehir yönetiminin, 2021’in başında reddettiği cami inşaatı planı başvurusunu kabul etmesini isteyen Yargıç Mills, ayrıca Horn Lake’in camii için gerekli bütün inşaat ve izin başvurularında alışılmadık gecikmeler ve yasa dışı ayrımcı niyet olmaksızın hareket edilmesi talimatını verdi. Yargıç Mills, ayrıca, ilçe yönetiminin cami inşa etmek isteyen Maher Abuirshaid ile Riyadh Elkhayyat’a 25 bin dolar ödemesine ve avukat masraflarının karşı tarafa yüklenmesine hükmetti. DeSoto County şehri sakini Abuirshaid ve Elkhayyat, şehirdeki Müslümanların en yakın caminin bulunduğu Memphis’e araçla yarım saatlik yol çekerek gitmek zorunda kalmamaları için Horn Lake’te cami inşa etmek talebinde bulunmuştu.

 

AA

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