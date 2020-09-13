ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 677 artarak 198 bin 150'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 39 bin 637 artışla 6 milyon 679 bin 23'e ulaştı. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 677 artarak 198 bin 150'ye çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 950 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 91 milyonu aştı. AA

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