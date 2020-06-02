ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 106 bin 945'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak 1 milyon 860 bin 626'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı ise 704 artarak 106 bin 945'e çıktı. ABD'yi, 529 bin 405 vakayla Brezilya, 423 bin 741 vakayla Rusya ve 286 bin 718 vakayla İspanya izliyor. AA

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