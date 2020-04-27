ABD'de koronavirüsten 943 kişi daha öldü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi. Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 702 artışla 965 bin 951'e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı ise 943 artarak 54 bin 877'ye ulaştı. ABD'yi 229 bin 422 vakayla İspanya, 197 bin 675 vakayla İtalya ve 162 bin 220 vakayla Fransa takip ediyor. AA

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