ABD'de Kovid-19 nedeniyle 123 ölüm daha

ABD'de, yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 609 bin 21'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 10 bin 604 artışla 34 milyon 80 bin 890'a yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123 artarak 609 bin 21 olarak kayıtlara geçti. California, 3 milyon 860 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 41 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 450 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 94 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 775, Teksas'ta 52 bin 827 olarak belirlendi.

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