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5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 486 ölüm daha

05 Ağustos 2021, Perşembe 17:42
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e çıktı.

California, 4 milyon 3 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 185 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 620 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 676, Texas'ta ise 53 bin 457 olarak kayıtlara geçti.

AA

Etiketler: ABD, Kovid-19
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