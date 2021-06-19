ABD'de Kovid-19 nedeniyle 639 ölüm daha

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 7 bin 130 artışla 33 milyon 516 bin 951'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 639 artarak 601 bin 574 oldu. California, 3 milyon 806 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 983 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 341 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 274 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 597 ve Texas'ta 52 bin 83 olarak kayıtlara geçti. AA

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