ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 424 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı.
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti.
AA