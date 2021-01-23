ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 424 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti. AA

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