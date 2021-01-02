ABD'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 356 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 69 artarak, 356 bin 450'ye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 156 bin 531 artışla 20 milyon 619 bin 32'ye çıktı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 69 artarak, 356 bin 450 oldu. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 179 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 254 milyon 684 bini geçti. AA

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