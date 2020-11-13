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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

ABD'de son 24 saatte 1180 ölüm ve 163 bin yeni vaka!

13 Kasım 2020, Cuma 17:00
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 163 bin 972 artışla 10 milyon 880 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1180 artarak 248 bin 638’e ulaştığı ülkede, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 729 bini, toplam test sayısı ise 163 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 65 bin 432 ile Teksas eyaletinde görülürken bu eyaleti 1 milyon 7 bin 56 vakayla Kaliforniya ve 863 bin 619 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 926 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 737 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 783 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

AA

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