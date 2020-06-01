ABD'de tansiyon düşmüyor: Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD genelindeki Floyd gösterileri devam ederken, Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce göstericinin dün şiddet eylemlerinde bulunması ve bugün de yine Beyaz Saray civarında toplanmaya başlamasının ardından Belediye Başkanı Muriel Bowser'den yeni bir adım geldi.

Bowser yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle pazar 23.00'ten, pazartesi 06.00'ya kadar kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Ayrıca Bowser, gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanına destek için Ulusal Muhafızları da görevlendirdiğini bildirdi.

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Protestolar pazar günü de devam etti

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken ölen siyahi George Floyd için ülke genelinde yaklaşık bir haftadır düzenlenen protesto gösterilerine pazar akşamı da devam edildi.

Boston’dan San Francisco’ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek, ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı “Siyahilerin hayatı önemli”, “Nefes Alamıyorum” yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi.

Gösterilerde şiddet ve yağmalama olayları devam etti

California’daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis’teki gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ise iki kişinin öldüğü bildirildi.

New York’un değişik bölgelerde devam eden protestolarda da zaman zaman polis ile gergin anlar yaşandı.

Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan’a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı’nda çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi, çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, olaylarda bir polis aracı yakıldı.

Göstericiler Manhattan'daki tarihi St. Patrick’s Katedralinin duvarları da dahil birçok binaya sprey boya ile “Nefes Alamıyorum” yazdı.

Yağmalama ve hasara karşı bazı iş yeri sahipleri, mağazalarının kapı ve pencerelerini tahta plakalarla kapattı.

Bazı polislerin göstericilerle dayanışması takdir topladı

Öte yandan, protesto gösterilerinin çoğunda polisle yaşanan gerginlikler öne çıkarken, bazı gösterilerden sosyal medyaya düşen görüntüler ise protestolara farklı bir boyut kattı.

New Jersey’nin Camden Bölgesi Polis Şefi Joe Wysocki’nin göstericiler arasında yumruğunu kaldırarak onlarla yürümesi polisin protestocularla dayanışma örneği göstermesi açısından takdir topladı.

Aynı şekilde Michigan’ın Flint Township kasabasından gelen görüntülerde de Genesee Bölgesi Şerifi Christopher Swanson’un göstericilerin “Bizimle yürü” talebine olumlu cevap vererek protestoya katılması sosyal medyada en fazla paylaşılan pozitif videolardan biri oldu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.