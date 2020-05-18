ABD’de yardım kurumları çaresiz durumda

Korona ile mücadelede sınıfta kalan Amerika’da, fakir ve yoksul insanların gıda maddeleri ve yemek dağıtan yardım kuruluşlarını ve merkezlerine yoğun ilgi gösterdiğini ve sayının her geçen gün arttığı bildiriliyor.

ABD basınına göre, ülke genelinde 200 şubesi bulunan bir gıda hayır kurumu, koronadan sonra kendilerine yönelik talebin yüzde 70’den fazla arttığını belirterek, koronadan dolayı ülkede zaten zor durumda olan fakir ve yoksul kesimin durumunun daha da kötüleştiğini bildirdi. Söz konusu kurumların kendilerine olan talebin yalnızca yüzde 40’na cevap verebildiği ve diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadıkları bildiriliyor. Parstoday’deki habere göre Amerikan yönetiminin korona ile aldığı tedbirler ve yoksullara yönelik yardım paketlerinin ise havada kaldığı bildiriliyor.

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