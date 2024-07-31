ABD'deki Müslümanlardan Biden'a bir çağrı daha: "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırak''

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen silah gönderimini durdurmalıdır." açıklamasını yaptı.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in Ulusal Direktör Yardımcısı Mitchell, ABD'nin Gazze politikasına ilişkin açıklamada bulundu. Mitchell, "Biden yönetiminin İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımına mali, diplomatik ve askeri destek sağladığı her gün, savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu daha da fazla insan hakları ihlali gerçekleştirme cesareti buluyor." ifadesini kullandı. Biden yönetiminden sessizliğini bozmasını isteyen Mitchell, "Yumuşak söylemlere değil eyleme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. Mitchell, "Biden yönetimi, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü etnik temizlik ve soykırımı destekleyen silah gönderimini durdurmalıdır." çağrısında bulundu. AA

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