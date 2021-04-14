ABD'den BAE'ye F-35 satılmasına yeşil ışık

ABD'de Biden yönetimi, Kongre'ye Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35, SİHA ve çeşitli ekipmanların bulunduğu 23 milyar dolarlık silah satışının devam ettireceğini bildirdi.

Biden yönetimi, Trump döneminde yapılan satış anlaşmasını incelemek üzere askıya almıştı. Yapılan inceleme sonunda satışın yapılmasına karar verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'un BAE silah satma projesine devam etmeyi planladığını ancak yönetimin silahların kullanımıyla ilgili "ayrıntıları gözden geçireceğini" ifade etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın tamamlanması halinde teslimatların 2025 yılından önce yapılmayacağını söyledi. Bazı Kongre üyeleri satışa karşı çıkıyor Bazı Kongre üyeleri, BAE'nin en büyük insani krizlerden biri olan Yemen savaşındaki rolünden dolayı silah satışına sıcak bakmıyordu. Ayrıca bazı senatörler de söz konusu silah satışı ile İsrail ordusunun teknolojik avantajını zora sokacağından endişeli. Ancak BAE ile diplomatik ilişkilerini normalleştiren İsrail, silah satımına karşı çıkmadıklarını ifade etmişti. ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu. Euronews Türkçe

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