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27 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

ABD'den Suudi yetkililere yaptırım kararı

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:43
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili istihbarat raporunda yer alan bazı Suudi Arabistanlı yetkililere yaptırımlar getirdi. Raporda cinayeti onaylayan kişi olarak geçen Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yaptırım listesinde olamaması, ABD basınında tepki çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Hasan Muhammed El Asiri ile Suudi Arabistan Acil Müdahale Gücü'nün yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Bakanlıktan cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Asiri ve Acil Müdahale Gücü'nün, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası'nın hükümlerini de kapsayan 13818 nolu Başkanlık kararnamesi çerçevesinde yaptırım listesine alındığı ve bu kararnamenin ciddi insan hakları ihlalleri ile yolsuzlukları hedef aldığı belirtildi.

Asiri'nin 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'yı öldürmek üzere görevlendirilen 15 kişilik timin elebaşı ve seyahati de organize eden kişi olduğu ifade edilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin birçoğunun "Kaplan Timi" veya "Fırkat el Nemr" olarak da bilinen Acil Müdahale Gücü'ne bağlı olduğu ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan Asiri ve Suudi birimin ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve birimle iş yapmasının yasaklandığını duyurdu.

Raporun yayımlanmasından kısa süre sonra ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 76 Suudi Arabistanlı yetkiliye karşı, cinayete karıştıkları gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdi.

Veliaht Prens'in listede olmaması tepki çekti: 'Biden sözünde durmadı'

Muhammed bin Selman'a Biden yönetiminden doğrudan bir yaptırım uygulanmaması ABD basınında tepki çekti.

Kaşıkçı'nın da yazar olarak görev aldığı Washington Post gazetesinin yayın kurulu, Biden'ın söz konusu kararının ardından bir yazı kaleme aldı.

"Muhammed bin Selman, cinayetin faili, Biden ona geçit vermemeli" başlıklı yazıda, Biden'a bu noktada adım atma çağrısı yapıldı.

New York Times ise, "İlişkilerin zarar görmesi korkusuyla, Kaşıkçı cinayeti konusunda Biden, Suudi Veliaht Prensini cezalandırmayacak" başlıklı bir haber yayımladı.

Biden yönetiminin Veliaht Prense bir yaptırım uygulama gibi gündeminin olmadığına işaret edilen haberde, "Biden yönetimin bu kararı, insan hakları savunucularını ve Trump yönetimi döneminde Muhammed bin Selman'dan hesap sorulmadığı için şikayet eden Demokrat Parti'yi hayal kırıklığına uğratacak." ifadesi kullanıldı.

CNN ise yaptırım haberini "Biden, üst düzey Suudi isimleri cezalandıracağına dair söz vermiş olmasına rağmen Veliaht Prense ceza vermedi" başlığı ile duyurdu.

BM raportöründen Bin Selman'a yaptırım çağrısı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Callamard, yazılı açıklamasında, Veliaht Prens ve Kaşıkçı cinayetindeki diğer sorumluların kişisel mal varlıklarına ilişkin yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini verenlerin cezalandırılmasının adaletin yerine getirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirten Callamard, devlet başkanı olmayan Veliaht Prens'e sivil davalar açılabileceğini kaydetti.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Suudi yetkililer, yaptırım kararı
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