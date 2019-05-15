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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

ABD'den Venezuela Büyükelçiliği kararı

15 Mayıs 2019, Çarşamba 10:21
ABD yönetimi, içinde protestocu ve aktivistlerin bir süredir nöbet tuttuğu Venezuela’nın Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlattı.

ABD yönetimi, protestocu ve aktivistlerin içinde bir süredir nöbet tuttuğu Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğini boşaltmak için yasal süreç başlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı çıkan protestocuların büyükelçilikten çıkarılmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Büyükelçiliğin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido yönetimine ait olduğunu savunan bakanlık, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadıklarını bu nedenle Maduro'ya destek veren protestocuların elçilikte bulunmasının "yasa dışı" olduğunu ileri sürdü.

Bakanlık, Guaido tarafından Washington'a büyükelçi olarak atanan Venezuelalı diplomat Carlos Vecchio'nun büyükelçiliğin boşaltılmasını talep ettiğini belirterek, protestoculara gönüllü şekilde elçilikten çıkmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, açıklamasında, "Büyükelçi Carlos Vecchio'nun talebi üzerine gerekli adımlar atılarak, içeride bulunan izinsiz göstericiler güvenlik güçleri tarafından uyarılmıştır. İçerideki izinsiz göstericiler çıkana kadar hiç kimsenin elçiliğe girmesine izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Protesto devam ediyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ve kadın aktivist grubu CodePink'in başını çektiği protestocular, yaklaşık bir aydır bina içinde eylemlerini sürdürürken, Guaido destekçileri bina dışında nöbet tutuyor.

Venezuela hükümeti çalışanları tarafından binaya davet edildiklerini belirten göstericiler, polisin kendilerini zorla çıkarmaya hakkı olmadığını savunuyor.

Washington DC polisi ile Gizli Servis polislerinin nezaret ettiği eylemlerde zaman zaman taraflar arasında gerginlik yaşanırken, büyükelçilikeki eylemcilerin dışarıdan yemek temin etmesine dahi izin verilmiyor.

Öte yandan geçen hafta eylemcileri dışarıya çıkmaya zorlamak için büyükelçilik binasının elektrik ve suyunun kesilmesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD ile Venezuela arasındaki kriz devam ederken ABD yönetimi, ocak ayında Birleşmiş Milletleri söz konusu krizi görüşmek için toplanmaya davet etmiş, bu davetin ardından Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini ve bu ülkedeki büyükelçilik ve konsoloslukları kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA

Etiketler: abd, venezuela
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