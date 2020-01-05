ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılmasına karar verildi

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

İran: Askeri karşılık verilecek Ortadoğu diken üstünde! Dünya bir savaşı daha kaldıramaz Ortadoğu'da suikast ateşi Gaz tankerine sigara izmariti! ABD’li demokratlar savaşa karşı Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi. Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı. Abdulmehdi: Öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşecektim Irak’ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi ise mecliste yaptığı konuşmada, "Bağdat’ta öldürüldüğü gün İranlı general Kasım Süleymani ile görüşme programı" olduğunu belirtti. Başbakan, meclisten ABD’nin ülkedeki varlığına yönelik tutum belirlemesini istedi. Gösteriler nedeniyle istifa eden Abdulmehdi, yeni biri atanana kadar görevine devam edecek. Sadr: ABD Büyükelçiliğinin kapatılmalı Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da meclise hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının lağvedilmesi ve ABD Büyükelçiliğininin acilen kapatılmasını talep etti. Iraklı Şii siyasi lider, ülkedeki ABD askerlerinin yer aldığı üslerin de kapatılmasını istedi. Sadr, "Tüm direnişçiler (Şii milis güçleri) acilen toplanmalı ve uluslararası direniş gücünü oluşturmalı." ifadesini kullandı. AA

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