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4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Gaz tankerine sigara izmariti!

04 Ocak 2020, Cumartesi
İran ordusunun en önemli yöneticilerinden Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimin çok daha ciddÎ boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor.

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Bağdat’ta Amerikan güçlerince düzenlenen saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran’ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı, İran’ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanıydı. Doğrudan İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e bağlı olan Süleymani, Hamaney’e 1979’daki İslâm Devrimi’nden bu yana en yakın isimlerden biriydi. Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki çatışmalarda önemli bir rol oynuyor ve bölgedeki politikaların belirlenmesinde etkili oluyordu. İran’ın bölgedeki gücünün mimarıydı. İsrail ve bazı Arap ülkelerinin istihbaratları tarafından defalarca suikast girişiminde bulunulduğu ve her seferinde bu girişimlerin engellendiği belirtiliyor.

“ABD kırmızı çizgiyi aştı”

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin “yabancı terör örgütleri” listesinde. İran ordusunun en önemli yöneticilerinden, üst düzey komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimin çok daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. BBC’de yer alan habere göre, İran’ın dinî lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Süleymani’nin “Cennete gittiğini, suçluları çok sert bir intikamın beklediğini” söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanı da ABD’nin kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Süleymani’yle birlikte öldürüldüğü iddia edilen El Mühendis de, Hadi el Amiri’den sonra Irak’taki Haşd-i Şabi güçlerinin ikinci önemli komutanıydı. Hizbullah Tugayları’nın komutanı olan El Mühendis, yaklaşık bir yıl önce verdiği bir röportajda Kasım Süleymani’yle ilişkisi için “bir askerin komutanına olan bağlılığı gibi” demişti.

Gaz tankerine sigara izmariti

Orta Doğu uzmanları, Twitter üzerinden operasyonun önemini ve muhtemel sonuçlarını değerlendirdi. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü direktörü Charles Lister, “Süleymani’nin öldürülmesinin sonuçlarını tahmin etmek zor, bu Orta Doğu’da son yılların en büyük haberi.” dedi, ABD’nin yakında Suriye ve Irak’tan tamamen çekilebileceğini yazdı. Global Politikalar Merkezi’nin Devlet Dışı Aktörler Programı direktörü Hassan Hassan da, “İran, ABD’nin vereceği muhtemel cevap konusunda fazla rahat davrandı” diyerek İran’ın son haftalardaki eylemlerini sıraladı: ABD’nin insansız hava aracını düşürdü. Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine saldırdı. Amerikan üssüne saldırıp bir Amerikalı müteahhiti öldürdü. ABD Büyükelçiliğine saldırı organize etti. Tüm bunların ardından Süleymani yenilmez olduğunu düşünerek rahatça ortada dolanmaya devam etti. Irak’ta çalışan gazeteci ve araştırmacı Patrick Osgood ise “ABD ya İran’la savaşa hazır -ki böyle olması düşük bir ihtimal- ya da büyük bir gaz tankerine bir sigara atıp çekildi, Iraklıları da bunun sonuçlarını yaşamak üzere arkasında bıraktı” yorumunu yaptı.

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