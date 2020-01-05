Dünya bir savaşı daha kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Guterres, “Dünyanın Körfez’de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı” uyarısını yaptı.

İranlı komutan Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri ABD ve İran’a itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, “Dünyanın Körfez’de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı” uyarısını yaptı. dw Türkçe’nin haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD’nin Irak’ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den (BM) bölgede gerilimin düşürülmesi çağrıları geliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bölgede gerilimi düşürmek için ABD’li ve İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek “ABD’nin askeri operasyonu İran tarafının bir dizi tehlikeli provakasyonu neticesinde oldu. Ancak bu eylem gerilimleri azaltmadı. Bunun bölge için sonuçlarının öngörülebilmesi zor” ifadelerini kullandı. Maas ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu görüşünü açıkça dile getirdiğini belirtti.

PUTİN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bölgedeki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Macron’un bütün tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırdığı bildirildi.

AB’den şiddete son verilmesi çağrısı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bölgede yaşanan şiddetin sona ermesi gerektiğini belirterek “Gerilimin tırmanmasının her şartta engellenmesi” gerektiğini kaydetti. Açıklamasında Süleymani’ye yönelik saldırıdan doğrudan söz etmeyen Michel, ancak Irak’ta “çok sayıda silâh ve milis” olduğunu belirterek, ülkede normalleşmenin sağlanamadığını ifade etti.