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13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

12 Şubat 2021, Cuma 19:55
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere Yemen'deki Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamasında, "16 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere, Yemen'de Husiler olarak ifade edilen Ensarallah örgütüne yönelik Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında Küresel Özel Terör Örgütü tanımlamasını kaldırıyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığını belirten Blinken, "Birleşmiş Milletler (BM), insani yardım kuruluşları ve Kongredeki iki parti üyelerinin bu tanımlamanın Yemenlilere gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaşmasına çok kötü etki ettiğine dair uyarıları dikkat aldık." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin politikasının, Yemen'e insani yardımları engellememesi için Husilere yönelik böyle bir adım attıklarını kaydeden Blinken, tarafların diyaloğa başlamasını beklediklerini belirtti.

Blinken, Husilerin liderlerinden Abdul Melik El Husi, Abdel Halid Bedreddin El Husi ve Abdullah Yahya El Hakime yönelik yaptırımların ise kaldırılmadığına dikkati çekti.

ABD'nin Husileri yakından izleyeceğini ifade eden Blinken, Suudi Arabistan'a ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sorumlularını tespit edip onlara yaptırım uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin BM ve diğer ortakları ile Yemen'deki savaşı bitirmeye çalışacağına işaret eden Blinken, "Bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığına yönelik inancımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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