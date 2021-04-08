"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'ABD ile ilişkilerde en kötü senaryolara hazırız'

08 Nisan 2021, Perşembe 15:04
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin, Rusya’ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Rusya’ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi” atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, “Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.

Peskov, Kuzey Akım 2’ye ortak olan ülkeler ve şirketlerin, projeyi bitirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna ve Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD ile ilişkilerde en kötü senaryolara hazırız'

    İspanya'da AstraZeneca aşısı 60 yaş altına yapılmayacak

    Eğitim uçuşunda düşen uçakta Şehit olan Pilot Gençcelep dualarla

    TSK personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptal istemi reddedildi

    Ramazan hilali heyecanı: Hicri 1442 hilali önce Afrika'da gözlemlenecek

    Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Boynukalın görevinden ayrıldı

    Kuzey İrlanda'da gösteriler sürüyor: 'Şiddet olaylarından endişeliyim'

    Fransa Ruanda'dan da özür dilemeli

    Kod-29 uygulamasıyla ilgili SGK'den açıklama

    Camiye yardımı yargıya taşıdılar
    📷

    Mehmet Kutlular Ağabey dualarla

    Güvenlik soruşturması hakkındaki tartışmalı kanun teklifi kabul edildi

    'Zeytin Dalı bölgesinde 2 silah arkadaşımız şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi'

    HSK'ye seçilecek 7 üyelik için TBMM'ye başvuru süreci başladı

    İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin yeni karar

    Vaka sayısı 54 bini aştı, 276 kişi vefat etti

    5 ile kar yağışı uyarısı

    Trump döneminde askıya alınmıştı: ABD, Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

    Dolmabahçe'de 3 puan Beşiktaş'ın

    'Putin uygun gördüğü sürece Rus ordusu Ukrayna sınırında kalacak'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Gel de çık işin içinden Sayın Savcı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyin örnek vasıflarından
    Sebahattin YAŞAR

    Gidince ‘böyle’ gitmeli insan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Mehmet Kutlular: Eyüp Sultan’dan ebediyete
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kutlular Ağabeyden hayat dersleri (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, dost ve ahbaba kavuşmaktır
    Ali FERŞADOĞLU

    Kutlular Ağabeyle 44 yıllık beraberliğin hatırasına…
    Faruk ÇAKIR

    Darbeleri önlemek için ne yapılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.