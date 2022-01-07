"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

ABD ile Japonya 'hipersonik silah' anlaşması imzalayacak

07 Ocak 2022, Cuma 10:36
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yakın zamanda Japonya ile biri hipersonik silahlara yönelik olmak üzere iki savunma anlaşması yapacaklarını açıkladı.

ABD ve Japonya Dışişleri ile Savunma Bakanları, sanal ortamda ABD-Japonya İstişare Komitesi Toplantısı'nda görüştü.

Dört bakanın katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Blinken, ABD ile Japonya arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve bölgedeki güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya'nın, karada, denizde, uzayda, siber alanda uluslararası normları ihlal etmeye devam ettiğini savunan Blinken, "Pekin'in kışkırtıcı eylemleri Tayvan Boğazı ile Doğu ve Güney Çin denizlerinde gerilimi artırmaya devam ediyor. Moskova'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığınağı ve giderek sertleşen söylemi, yalnızca Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa genelinde barış ve istikrarı da tehdit ediyor. Pekin ve Moskova, askeri iş birliğini derinleştiriyor." diye konuştu.

Blinken, Kuzey Kore'nin de nükleer ve balistik füze programını devam ettirdiğini belirterek, bu tehditlere karşı iki ülkenin ortaklığının önemine dikkati çekti.

Yakın zamanda iki ülkenin iki yeni anlaşma imzalayacağını açıklayan Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, harbe hazırlığımızı ve birlikte çalışabilirliğimizi derinleştirmek için daha fazla kaynak yaratacak beş yıllık yeni bir Ev Sahibi Ülke Destek Anlaşması imzalayacağız. Diğeri ise bilim insanlarımızın, mühendislerimizin ve program yöneticilerimizin hipersonik tehditlere karşı koymaktan, uzaya yönelik kabiliyetlere kadar gelişmekte olan savunmayla teknolojilerin geliştirilmesi konusunda iş birliğini kolaylaştıracak yeni bir araştırma ve geliştirme anlaşması yapıyoruz. Japon ve Amerikalı araştırmacılar güçlerini ortaya koyduklarında, rekabet edebilir ve herkesi geride bırakabiliriz."

Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi ise ülkesinin çeşitli stratejik kabiliyetler konusunda yeni bir politika formülize edeceğinden 2022'nin Tokyo için çok kritik bir yıl olacağını kaydetti.

Japon bakan, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum, stratejik dengedeki değişim, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı ve zorlayıcı girişimler, haksız baskının kötüye kullanılması ve otoriter rejimlerin yaygınlaşması gibi temel ve çok yönlü zorluklarla karşı karşıyadır. Sadece Japonya'nın hem de ABD'nin güvenliğinin sağlanmasında değil, aynı zamanda kurallara dayalı özgür ve açık uluslararası düzenin sürdürülmesinde ve bölgesel barış, istikrar ve refahın sağlanmasında, Japonya ve ABD'nin birlikte hareket etmesi her zamankinden daha önemlidir."

AA

Etiketler: ABD, Japonya, hipersonik silah, anlaşma
Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ'den 'Omicron' uyarısı

    Aralıkta yağışlar önceki yıla göre yüzde 88 arttı

    ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi istihdam edecek

    ABD'deki orman yangını, 513 milyon dolarlık hasara neden oldu

    Sudan'daki gösterilerde ölü sayısı artıyor

    Küresel gıda fiyatlarındaki artış son 10 yılın zirvesinde

    ABD ile Japonya 'hipersonik silah' anlaşması imzalayacak

    Dolar'da son durum ne?

    Rusya ile Batı diyalog hazırlığında

    Demokrasi mi, Türk Baas’ı mı?

    Basın kartı gaspına bir durdurma daha

    ‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’

    Yerleşim yeri inşa zulmü durmuyor

    Hava kirliliği alarm veriyor

    Salgın en çok çocukları vuruyor

    Ghebreyesus: Omicron tsunami etkisi oluşturuyor

    Son 24 saatteki vaka sayısı 68 bini geçti

    Enflasyon niye çıkıyor, faiz niye düşmüyor?

    Fatura kurnazlığı mahkemede

    Biden: Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saraydaki “F...” raporu
    Ahmet BATTAL

    Muhalefet nezaketi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Zamlardan sonra gel de Demirel’i arama
    Cevher İLHAN

    “Belki tutar!” komplosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) oğlunu kesme emrine itaati
    Genel

    ‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’
    Şükrü BULUT

    Papa Fransiskus, Klaus Schwab ve Dom Helder Camara…
    Genel

    Demokrasi mi, Türk Baas’ı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.