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18 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

ABD ile terör örgütü YPG'nin ittifakı itirafçı ifadelerinde

18 Haziran 2019, Salı 11:52
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Suriyeli terörist H.M'nin ifadesinde, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nin Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Suriyeli terörist H.M, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

İfadesinde, yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ancak Halep'te yaşayan babasının rahatsızlanması üzerine tekrar Suriye'ye döndüğünü anlatan terörist H.M, burada 2 ay kaldıktan sonra Aynularab (Kobani) yakınlarında bulunan Pendir köyüne gittiğini anlattı.

PKK/YPG'li teröristlerin yolda kendilerini durdurduğunu ve zorla terör örgütünün kampına götürdüklerini belirten H.M, şunları kaydetti:

"Burada 'Amed' kod isimli, benim bulunduğum timden sorumlu kişi bizi karşıladı. Bana 'Eriş' kod ismini verdi. Burada 40 gün boyunca silahlı ve ideolojik eğitim aldık. Eğitim sırasında 'biz 4 parça olan Kürdistan devletini kuracağız' şeklinde konuşma yapıyorlardı. Bu 4 parçadan bahsederken Türkiye, Suriye, Irak ve İran'dan söz ediyorlardı. PKK ile YPG hakkında, 'isim olarak ayrıyız ancak amacımız aynı. Her ikisinin de lideri Abdullah Öcalan'dır' şeklinde konuşmalar yapıyorlardı. Yine eğitim verilirken 'siz Suriye Demokratik Gücü' içerisinde bulunuyorsunuz' diyorlardı."

Ağır silah eğitimi ABD'den

İtirafçı H.M, buradaki eğitimin ardından başka bir kampa götürüldüğünü bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"YPG içerisinde bulunduğum dönemde silah, bomba, roket ve mühimmat ile yiyecek ve giyecek ihtiyaçları araçlarla gelirdi. Şiyok'ta bulunduğum dönemde Amerikan askerleri bize 15 gün kadar kalaşnikof, bixi, roketatar eğitimi verdiler. Amerikan askerleri eğitimini tamamlayanlara sıfır kalaşnikof dağıtıyordu. Benim eğitim aldığım dönemde 150 kişiydik. Eğitimini tamamlayanları 30'ar kişilik gruplara ayırdılar. Her bir gruba 2 bixi, 2 roketatar, 30 kalaşnikof silah ve bunlara ait mühimmat ile pikap verdiler. Amerikalı olduğunu bildiğim kişiler 5 kişiydi, yanlarında 15 YPG'li bulunuyordu."

Eğitimi bittikten sonra Cerablus'un karşı tarafında Fırat Nehri kenarında nöbet tuttuklarını anlatan terörist, "Keşif uçakları geldiği sırada 'silah sıkın' deniyordu. YPG'lilerin dronları vardı ve bizi denetlemek amacıyla uçuruyorlardı. Kendi dronlarını uçuracakları zaman bize bilgi geliyordu." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün kirli yüzünü gördükten sonra bir fırsatını bulup kaçtığını aktaran H.M, Türkiye'ye geçiş yaparken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

İtirafçı H.M, Suriye'de zorunlu olarak terör örgütü içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türkiye, YPG, PKK, terör, ABD
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