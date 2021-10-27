ABD: İsrail’in yasa dışı yerleşimleriyle ilgili derin endişemiz var

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsrail’in Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da yeni bir yasa dışı yerleşim ihalesi düzenlemesinden kaygılı olduklarını ve İsrail yönetiminin bu yerleşimleri geri dönük olarak yasallaştırma planlarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail işgali 3144 yasa dışı konutla devam edecek! Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Price, “İsrail hükümetinin çarşamba günü, çoğu Batı Şeria’nın derinliklerinde, yeni binlerce yerleşim yeri inşa planı konusunda derin endişe duyuyoruz.” dedi. Price, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim alanlarında 1300 yeni konut için ihale açmasından da derin endişe duyduklarını kaydetti. Bu adımların, gerginliği düşürme ve sükuneti sağlama çabalarıyla tamamen tutarsız olduğuna işaret eden Price, “İki devletli çözüm umutlarını zedeleyen yerleşimlerin genişletilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.” ifadesini kullandı. AA

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