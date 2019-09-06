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ABD medyası en fazla olumsuz haberi Müslümanlara karşı yapıyor

06 Eylül 2019, Cuma 09:23
ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre, medya, en sık ve olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yapıyor.

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlendi.

Vermont eyaletindeki Middlebury Koleji bünyesindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD’de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018'de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi.

Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü.

Müslümanlar en fazla olumsuz haber yapılan grup

Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu.

Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken, eksi 0,12 ile Hispanikler ikinci sırada yer aldı.

Tabloda, Afrikalı Amerikan ve Yahudiler eksi 0,05’te kalırken, Asyalı Amerikalıların puanlaması ise artı 0,10 olarak tespit edildi.

Proje Başkanı Erik Bleich, bulgularda çıkan farkların çok şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride.” ifadesini kullandı.

Müslümanlarla ilgili haberlerin yüzde 92’sinin ABD dışındaki bölgelere atıfta bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, şiddetli çatışma ve "İslamcı" gruplara ilişkin dış olayların Müslümanları kapsayan haberlerde en büyük olumsuzluk faktörü olduğunun da altı çizildi.

AA

Etiketler: ABD, medya, olumsuz haber, Müslüman
Okunma Sayısı: 142
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