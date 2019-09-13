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13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

ABD: Müttefiklerimiz F-35 alımına ilgi gösteriyor

13 Eylül 2019, Cuma 20:05
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, yabancı müttefiklerinin ek F-35 alımına ilgi gösterdiğini belirtti.

Cooper, “Programın bazı katılımcıları böyle bir fırsatın olup olmadığına bakıyor. Ek alımlara ilgisini dile getiren partnerler var” dedi.

Halihazırda ellerinde fazladan F-35 savaş uçağının bulunmadığını dile getiren Cooper, “Üretim bandına ve her bir F-35’in üretimi için gereken süreye bakarsak şu anda elimizde fazla uçak yok” diye konuştu.

Türkiye için üretilen F-35’leri alma konusunda partnerlerine baskı uygulamadıklarını kaydeden Cooper, “Polonya ile anlaşmamız üzerindeki çalışmalar, Türkiye’yle kesmek zorunda kaldığımızdan çok önce başlamıştı. Türkiye S-400’ü alsa da almasa da Polonya’ya F-35 teslimatı yapılacaktı” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Polonya’ya 32 adet F-35 savaş uçağı teslimatına onay vermişti.

Etiketler: ABD, F-35
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