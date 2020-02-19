"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'ABD müzakere masasına oturacak'

19 Şubat 2020, Çarşamba 17:28
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin "maksimum baskı politikasının sonuç vermediğini kabul edeceğini ve İran ile müzakere masasına oturacağını" söyledi.

'İran tarihinde ilk defa deniyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımları ve bu ülkeyle müzakereleri değerlendirdi.

ABD'nin İran ile müzakere için birçok dünya liderini ara bulucu olarak gönderdiğini aktaran Ruhani, "ABD'lilerin dediği gibi eğer devrim birkaç ay içinde yıkılacaksa neden taviz veriyorlar? ABD bir gün maksimum baskıların sonuç vermediğini görecek, teslim olacak ve müzakere masasına oturacak. Tüm haklarımızı da kabul edecek." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un İran'a karşı yetkilerini kısıtladığını hatırlatarak, "ABD, bölge meselelerini çözmek isteseydi, Süleymani ile iş birliği içinde ve onun vasıtasıyla bunu yapabilirdi. Şimdi bu işi 20 kişiyle yapmalı. Süleymani ile konuşarak sorunlar çözülebilirdi. Şimdi işleri daha da zorlaştı." görüşlerini paylaştı.

İran Cumhurbaşkanı, 2013 ve 2015'te ABD'yi zorla müzakere masasına oturttuklarını ve istemediği halde anlaşma belgesini imzalattıklarını savunarak, bugün de aynı şeyi yapabileceklerini ve Washington yönetimini geri adım atmak zorunda bırakabileceklerini ileri sürdü.

"Yaptırımların etkisiz olduğunu söyleyen ABD destekçisidir"

Yaptırımlar nedeniyle İran'a ait malların Batı limanlarında takılı kaldığını ve rafineriler ile doğal gaz tesislerinin çalışamadığını ifade eden Ruhani, 2015'te yaptırımların kalkmasının ardından petrol ihracatının 900 binden 3 milyon varile çıktığını, tüm Doğu ve Batı bankalarıyla irtibat kurarak, bir ülkeden 5 milyar dolar kredi aldıklarını söyledi.

Ruhani, şunları kaydetti:

"Hiçkimse yaptırımların etkili olmadığını ve hükümetin güçlü olması gerektiğini söyleyemez. Bu ABD'nin temize çıkarılması demektir. Yaptırımların etkisiz olduğunu söyleyen ABD destekçisidir. Bunlar, 'ABD kötü bir iş yapmadı' demek istiyor. Bu tür iddialar gerçekten uzaktır ve yalandır. Aynı zamanda ABD savunuculuğudur."

İran Cumhurbaşkanı, ayrıca 21 Şubat'ta yapılacak seçimler için halka sandığa gitme çağrısı yaptı. 

AA

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HSK, Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlattı

    Bir insani kriz de Zambiya'da!

    Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişi yasaklandı

    Yeni tip koronavirüs İran'a da sıçradı

    BM, Hafter'i "güçlü bir şekilde" kınadı

    'ABD müzakere masasına oturacak'

    Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava kapıda

    Libya, Hafter'le ilgili tüm müzakereleri askıya aldı

    Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Türkiye açıklaması

    'Macron'un sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır'

    Asırlardır devam eden, birlik ve bereberlik sembolü bir gelenek...

    Şanlıurfa ''İslam Dünyası Turizm Başkenti'' seçilmek istiyor

    Trablus Limanı'na Hafter milislerinden ikinci saldırı

    'Gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil'

    23. haftanın kritik maçlarını kimler yönetecek?

    Bahçelievler'deki riskli binalar yıkılıyor

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor

    Darbe korkutmacası ters teper

    Verginin 4’te 1’i faize

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme ve kopuş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
    Genel

    Darbe korkutmacası ters teper
    Ahmet BATTAL

    Tamam mı devam mı ey TBDM?
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
    Genel

    Yasalar âdil ve tarafsız uygulanmıyor
    Faruk ÇAKIR

    Üyeliği kim engelliyor?
    Genel

    Nakit paralar temizlenecek
    Genel

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj
    Süleyman KÖSMENE

    İstanbul surlarında Ebu Eyyub El-Ensari (ra)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.