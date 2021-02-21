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21 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

ABD'nin Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan edildi

21 Şubat 2021, Pazar 11:14
ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.

Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri, düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği vurgulandı.

Biden'ın Teksas'ta "büyük felaket" ilan etmesiyle bölgeye yapılacak yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı.

Başkan Biden'ın "varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması halinde" Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.

Yaklaşık 60 kişi öldü

Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi öldü.

Elektrik hizmetinin tekrar verilmeye başlandığı Teksas'ta yaklaşık 80 bin kişinin elektriğe erişimi bulunmazken, bölgede yaklaşık 14 milyon kişi ise hala temiz suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor.

Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.

AA

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