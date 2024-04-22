ABD’nin yaptığı utanç verici - Verdiği tüm sözleri bozdu

Filistin yönetimi, ABD’nin Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyelik başvurusunu veto etmesine tepki gösterdi.

Filistin haber ajansı WAFA’ya açıklamalarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin Filistin’in üyeliğini veto etmesine ilişkin “hayal kırıklığına yol açan, talihsiz, utanç verici, sorumsuz ve haksız bir tutum” ifadelerini kullandı. ABD’nin “bölgedeki durumun kötüye gitmesinden tamamen sorumlu” olduğunu belirten Abbas, bu şekilde ABD’nin “Filistin halkının haklarına, tarihine, toprağına ve kutsallarına karşı açıkça saldırdığını ve uluslararası toplumun iradesine karşı meydan okuduğunu” ifade etti.

Verdiği tüm sözleri bozdu

Abbas, “Tüm dünya uluslararası hukukun uygulanmasını ve Filistin’in hakkını savunurken, ABD işgali (İsrail) desteklemeye devam ediyor ve soykırım savaşı yürüten İsrail’in durması için zorlamayı reddediyor ve hatta çocuklarımızı öldürmek için ona silah ve para da dağıtıyor” dedi. “Tüm uluslararası yasaları ihlal eden ABD, iki devletli çözüm ve bölgede barışın sağlanması konusunda verdiği tüm sözleri bozdu” diyen Abbas, Filistin yönetiminin “ABD ile ikili ilişkileri yeniden gözden geçireceğini” vurguladı. Abbas, Filistin meselesine uluslararası anlamda adil bir çözüm bulunamadığına dikkati çekerken, “bölgenin bu sebepten kaos içerisinde” bulunduğunu kaydetti.