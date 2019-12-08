ABD Savunma Bakanından Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, IŞİD’e karşı mücadelede için Suriye’de kaldıklarını belirterek, “Suriyeli Kürtlere asla sizi 70 yıldır NATO müttefiği olan Türkiye’nin saldırılarına karşı koruyacağız diye söz vermedik” dedi.

Kaliforniya’da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu’nda konuşan Mark Esper, Rojava, Suriye ve Irak’taki durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mark Esper kendisine sorulan, “Suriye’den askerlerinizi çekmekle Kürtlere ihanet ettiğinizi düşünüyor musunuz?” şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: “Taktik açıdan bu hissiyatı taşıyoruz. Onlarla IŞİD’e karşı savaşta birlikte mücadele ettik kan döktük. Fakat uzaktan baktığınızda biz ortak çıkarlar için orada bulunduk. Elbette IŞİD’in işgal ettiği toprakların büyük bölümünü DSG geri aldı ve çok savaşçı kaybettiler.” Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonunu da değerlendiren Esper, “Biz Türkiye’nin kendi konumunu zarara sokan bir pozisyona girdiğini düşünüyoruz. Suriye’nin kuzeyine yönelik saldırısının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü IŞİD’lilerin hapishanelerden kaçmasına ve bölgede kaosun doğmasına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.