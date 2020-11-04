ABD, Tayvan'a 600 milyon dolarlık SİHA satacak

ABD'nin, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'a 600 milyon dolar değerinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) satacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'a 4 SİHA ile ekipmanlarının satışının onaylandığı belirtildi.

Satılan SİHA'lar ve ekipmanlarının 600 milyon dolar değerinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Önerilen satış, alıcının silahlı kuvvetlerini yenileme ve güvenilir bir savunma kabiliyetini sürdürme gayretlerini destekleyerek ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ediyor. Önerilen satış, alıcının güvenliğini geliştirmesi ile bölgedeki siyasi istikrarı, askeri dengeyi, ekonomiyi ve gelişimini sürdürmesinde destek olacak." ifadeleri kullanıldı.

Bu satışın, Tayvan'ın istihbaratını ve denetim ile keşif yeteneklerini destekleyerek savunmasını geliştireceği aktarılan açıklamada, Ada'ya yapılabilecek askeri harekatın engellenmesine yardımcı olabileceğine de dikkati çekildi.

Açıklamada, satış konusunda Kongre'nin bilgilendirildiği de kaydedildi.