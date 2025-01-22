"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım yapacak

22 Ocak 2025, Çarşamba 14:48
ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

Trump, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'un katılımıyla konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

OpenAI, Oracle ve SoftBank'ın Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacağını duyuran Trump, söz konusu ortak girişimle ABD'nin yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını aktardı.

Trump, söz konusu yatırımı "tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi" olarak nitelendirerek 100 binden fazla Amerikalıya istihdam oluşturulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Acil durum kararlarıyla yatırımın gerçekleşmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde çok kolay bir şekilde yapmalarını mümkün kılacağız." dedi.

Trump, "Stargate, yapay zeka alanındaki yeni nesil gelişmeleri desteklemek için fiziksel ve sanal altyapıyı inşa edecek ve buna devasa veri merkezlerinin inşası da dahil olacak." diye konuştu.

Trump'ın söz hakkı verdiği Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Ellison da grubun veri merkezlerinin ilkinin Texas'ta yapım aşamasında olduğunun bilgisini paylaştı.

⁠Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineledi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, tarifeleri ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) müzakerelerini erkene almak için mi uygulamayı planladığına dair soruya "Bununla hiçbir ilgisi yok." yanıtını verdi.

Trump, Meksika ve Kanada'nın bunu durdurabilecekleri halde ABD'de olmaması gereken çok sayıda insanın sınırdan geçmesine izin verdiklerini öne sürerek bu ülkelerden çok büyük oranda fentanilin de ABD'ye girdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde de bu "saçmalığı" (fentanil) ülkede görmek istemediğini söylediğini aktardı.

Çin'e de Meksika ve Kanada'ya gönderdikleri fentanil nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulamayı değerlendirdiklerini yineleyen Trump, tarifeler için 1 Şubat tarihini düşündüklerini dile getirdi.

Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıyor

Öte yandan Trump, Elon Musk'ın TikTok'u satın almasına sıcak bakıp bakmadığının sorulması üzerine, Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın şirketi satın alma fikrine açık olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda, TikTok'u telefonuna indirebileceğini de belirten Trump, "Gençlerin oylarını kazandık. Sanırım Tiktok sayesinde kazandım, bu yüzden Tiktok'un kalbimde özel bir yeri var." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım yapacak

    29 kişi taburcu edildi

    Gazze'deki soykırımda 30 bin kadın ve çocuk katledildi

    AB kendini sorguluyor

    Trump’ın sağı solu belli değil

    Hukukun normalleşmesine ihtiyacımız var

    “Dokunan yanar” algı çalışması

    Selâhaddin Vatansever’i rahmetle anıyoruz

    Zenginler arttı, fakirlik azalmadı

    Vergi toplamada İstanbul 80 ile bedel

    Nakliyecilerden Suriye yönetimine tepki

    İsrail'in Genelkurmay Başkanı ile Güney Cephesi Komutanı istifa etti

    Kartalkaya'daki yangın faciasında 76 kişi vefat etti - 1 günlük milli yas ilan edildi

    Ümit Özdağ tutuklandı

    Yaşlı sürücülere kısıtlama geliyor

    'Yangın alarmı biz dışarı çıkıncaya kadar hiç çalmadı' - 'Yangın merdiveninin olmayışı insanları mahsur bıraktı'

    Putin: ABD'nin yeni yönetimiyle diyaloğa açığız

    Mulino'dan, Trump'a tepki: Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak

    2024 yılının konut satış sayıları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat’tan hayat boyu sürecek kampanya
    M. Ali KAYA

    Mağduriyet üzerinden istismarlar
    Risale-i Nur'dan

    İmanın bir zerre kadar kuvvetlenmesi bir hazinedir
    Faruk ÇAKIR

    Bu enkazı kim kaldıracak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önceki fiyaskodan ders çıkarmalı
    Mustafa Güreldi

    Vaaz ve hutbeler nasıl daha verimli olur?
    Genel

    Hukukun normalleşmesine ihtiyacımız var
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşveret ve istişare esastır
    Genel

    Trump’ın sağı solu belli değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.