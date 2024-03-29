Acil ateşkes acıları dindirecek

Uluslararası Af Örgütünden, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) “soykırım davası”nda İsrail aleyhine yeni tedbirlere hükmetmesine yönelik yapılan açıklamada ise, “Gazze’deki şartların feci şekilde kötüleşmeye devam ettiğini vurguluyor.” yorumu yapıldı.

Soykırım raporla belgelendi Tüm ülkelerin Gazze’deki katliamı önlemek için elinden geleni yapması ve İsrail üzerindeki etkisini kullanması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Acil ateşkes, Gazzelilerin acılarını dindirecek ve UAD kararlarının uygulanmasına imkan verecek en önemli çözüm olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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