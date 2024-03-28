Soykırım raporla belgelendi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele alan raporunun, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken “çok önemli deliller” sunduğunu bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, Albanese’nin, 1967’den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili hazırladığı, İsrail’in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçelerin bulunduğu sonucuna varan raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, şu ifadeleri kullandı: “Bu, devletlere hayati eylem çağrısı olarak hizmet etmesi gereken çok önemli bir çalışmadır. (Devletler) Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bugün Gazze’deki Filistinlileri korumak için somut önlemler almalıdır.” AA

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