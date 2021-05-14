Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 12 ölü

Başkent Kabil'de cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda imamın da aralarında bulunduğu en az 12 kişi vefat etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cemaatin cuma namazı için camide toplandığı sırada gerçekleştirildi. Kalabalık namaz kılmaya başladığında camide patlama meydana geldi. Afganistan polisi saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polis ilk incelemelerinde saldırıda imamın hedef alınmış olabileceğini açıkladı. NTV

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