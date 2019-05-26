Afganistan'da hava saldırısı: 5 sivil öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlenen hava saldırısında yanlışlıkla 5 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Şirzad'ın Tatu köyünde Taliban'a yönelik hava operasyonu yaptığını söyledi. Operasyon sırasında yanlışlıkla sivillerin hedef alındığını ifade eden Hogyani, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Hogyani, operasyonda 10 Taliban militanının da öldürüldüğünü kaydetti. AA

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