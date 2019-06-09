Afganistan'da kan durmuyor!

Afganistan'ın batısındaki Gor'da korucu karakoluna Taliban'ın düzenlediği saldırıda 14 korucu ile 1 sivil öldü.

Afganistan'ın batısındaki Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 14 korucunun öldüğünü ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi. Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti. Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de öldüğü bilgisini paylaştı. AA

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