Afganistan'da kan durmuyor!

Afganistan'ın batısındaki Gor'da korucu karakoluna Taliban'ın düzenlediği saldırıda 14 korucu ile 1 sivil öldü.
Afganistan'ın batısındaki Gor Valiliği sözcüsü Abdulhay Hatibi, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Gor'un Devletyar ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 14 korucunun öldüğünü ifade eden Hatibi, 7 korucunun yaralandığını söyledi.
Hatibi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Gor il Şura Vekili Abdul Hamid Natiki, çatışmada bir sivilin de öldüğü bilgisini paylaştı.
AA