Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesinin ardından oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesinin ardından oylar yeniden sayılmaya başlandı. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Sözcüsü Zabih Sadat, gazetecilere yaptığı açıklamada, adayların temsilcileriyle görüşerek, 3 gün önce durdurulan oy sayım işlemine tekrar başlandığını söyledi. Ülke genelinde 6 vilayette yeniden oy sayımının tamamlandığını ifade eden Sadat, 28 vilayette sayımın devam ettiğini belirtti. Sadat, oy sayımını zamanında bitirerek, seçilen yeni cumhurbaşkanını açıklamayı hedeflediklerini kaydetti. Seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulmuş, ardından bu tarih 14 Kasım olarak belirlenmişti. AA

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