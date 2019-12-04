Afganistan'da seçim sonuçları hala öğrenilemedi

Afganistan'da defalarca ertelenerek 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları hala açıklanmadı.

Afganistan'da Taliban ve DEAŞ'ın tehditleri altında 2 kez ertelendikten sonra düşük katılımla 28 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarının açıklanması da ertelemelere konu oluyor.

Ülkede 20 Nisan'da planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı. 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçlarının hala açıklanmaması ülkede belirsizliği artırıyor.

Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, katılımın çok düşük olduğu seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hala bilinmiyor.

Bağımsız Seçim Komisyonu, 3 bin 736 seçim sandığında 2 milyon 196 bin 463 seçmenin oy kullandığını duyurmuştu.

Tartışmalar sürüyor

Zorlu şartlar altında gerçekleşen seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla adaylar arasında tartışmalar sürüyor.

Favori gösterilen adaylardan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, seçime hile karıştırıldığını ve gerçek oyların geçerli sayılmasını istediklerini belirtmişti.

Benzeri açıklamaları diğer cumhurbaşkanı adayları Gülbeddin Hikmetyar, Rahmatullah Nabil ve Hakim Tursan da yapmış, seçime hile karıştığını öne sürmüştü.

Mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani dışındaki diğer adaylar, bağımsız seçim komisyonunu seçime hile karıştırmakla suçluyor.

Adaylar, seçim komisyonunun, kimlik tarama sisteminde kaydı bulunmayan 300 bin oyu geçerli saydığını öne sürerken, seçim komisyonu ise söz konusu iddiaları reddediyor.

Oyların yeniden sayılması

Bağımsız Seçim Komisyonu, yaklaşık iki hafta önce sürpriz bir karar alarak oyların yeniden sayımına başlamış ve bu adım, adayların tepkisine yol açmıştı.

Ülke genelinde 27 vilayette oyların yeniden sayım işlemi tamamlanırken, 7 vilayette ise cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah taraftarları protesto yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olmuştu.

Seçim Komisyonu, oyların yeniden sayılması tamamlanmadığı sürece seçim sonuçlarının açıklanmayacağını bildirdi.

2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçları açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılması neticesinde milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.