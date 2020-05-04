Afganistan'da Taliban'dan bombalı saldırı: 3 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Girişk ilçesindeki askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi öldü.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Girişk ilçesinin Yahçal bölgesindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi. Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Zuvak, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti. Taliban ise saldırıyı üstlenerek, 10'dan fazla askerin öldüğünü iddia etti. AA

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