Afganistan’da Taliban'dan silahlı saldırı: 9 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan’ın Gor ve Kandahar vilayetlerinde polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 9 polis öldü.

Afganistan’ın Gor vilayetinin Pasaband ilçe Emniyet Müdürü Aka Fahruddin, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pasaband’ın Abek köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Fahruddin, olayda 7 polisin öldüğünü, bir polisin yaralandığını ve saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti. Kandahar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Taliban militanlarının, Kandahar’ın Dand ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırı sonucu 2 polisin öldüğünü, 16 militanın ise öldürüldüğü kaydedildi. Taliban’dan henüz saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı. AA

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