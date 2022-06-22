Afganistan'daki depremde 920 kişi öldü

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 920 kişi öldü.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi. Depremdeki ölü sayısının 920'ye yükseldiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı. AA

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