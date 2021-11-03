Afganistan'daki hastane saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye düzenlenen ve farklı ölü sayısı açıklanan bombalı silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Taliban yetkilileri saldırıda 7 kişinin öldüğünü açıklarken, görgü tanıkları can kaybının en az 20 olduğunu duyurmuştu.

IŞİD, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'de bulunan Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı üstlendi.

Örgüt yaptığı paylaşımda, 5 saldırganla düzenlediği eylemde, Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğünü iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıda, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

Görgü tanıklarına göre ise saldırıda, 20'den fazla kişi vefat etti, 40 kişi ise yaralandı.

Aynı hastaneye, 2017'de IŞİD üyelerince düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana 2'si Kabil, 1'i Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere gerçekleştirdiği 4 büyük saldırıda, 250'den fazla kişi ölmüştü.