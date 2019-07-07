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Afrika Birliği olağanüstü toplandı

07 Temmuz 2019, Pazar 22:09
Afrika ülkelerinin liderleri Nijer'de, Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi için bir araya geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Niamey'de yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan zirveye katılan Afrika ülkelerinin liderleri, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması başta olmak üzere ortak paraya geçiş, güvenlik ve terör meseleleri dahil ortak birçok meseleyi görüştü.

Zirvenin ev sahibi Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, toplantıda yaptığı konuşmada, AfCFTA'nın uygulamaya geçmesiyle kıta ülkelerine büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

"Kıtadaki şirketler için büyük ticari fırsatlar"

Cumhurbaşkanı Issoufou, "Afrika içi ticarette tarifeler kademeli olarak kaldırıldığı takdirde AfCFTA sayesinde kıtadaki şirketler büyük ticari fırsatlar yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu anlaşmanın asıl olumlu etkisinin halihazırda devam eden protokol süreci bittiğinde tam olarak hissedileceğini belirten Issoufou, yatırımların adil rekabet içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de kıta ülkelerinin ticari mallarının serbest dolaşımına ilişkin güçlüklere değinerek, AfCFTA'nın dünyanın en büyük ticari alanı olduğuna dikkati çekti.

Zirvenin açılış töreninden kısa bir süre önce Nijerya, Benin, Gabon ve Ekvator Ginesi, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasını onaylamıştı.

En fazla sayıda ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması

Afrikanın 22 ülkesinin imzalamasıyla 30 Mayıs'ta üzerine uzlaşma sağlanan AfCFTA, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla sayıda ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip.

AfB'nin 1,2 milyar nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası bulunuyor. Üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde etmiş olacak.

Anlaşmayı Eritre dışında tüm Afrika ülkeleri onayladı.

AfCFTA, kıta içi ticarette gümrük vergilerinde yüzde 90'a kadar indirim imkanı sağlıyor.

AfB'nin 1,2 milyar nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası bulunuyor.

AA

Etiketler: afrika
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