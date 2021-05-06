Afrika'da vaka sayısı 4 milyon 636 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 123 bin 554'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 636 bin 622 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 166 bin 734’e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti. Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek yaklaşık 19,1 milyon doz aşı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.