Afrika'da virüse yakalananların sayısı 4 milyon 367 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 367 bin 32'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 115 bin 501 kişi öldü. Vaka sayısının 4 milyon 367 bin 32'ye yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 907 bin 274'e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti. AA

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