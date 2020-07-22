Afrika’daki vaka sayısı 750 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 888 artarak 753 bin 914'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 314 artışla 15 bin 779'a çıktı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı yaklaşık 5 bin 368 ölümle Güney Afrika, 4 bin 399 ölümle Mısır ve 1100 ölümle Cezayir'de görüldü. Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 381 bin 798'e ulaştı, bu ülkeyi 89 bin 78 vaka ile Mısır, 37 bin 801 vaka ile Nijerya izledi. Afrika’da, salgına yakalanan 412 bin 654 kişi ise iyileşti. AA

Okunma Sayısı: 439

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.